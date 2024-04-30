В США признали ослабление американского влияния в Африке

Влияние Вашингтона в Африке ослабевает, сообщает РИА Новости со ссылкой на американских аналитиков.

По их словам, об этом свидетельствуют последние события в Нигере и Чаде. При этом позиции России в регионе усиливаются до небывалого за многие годы уровня. Как заявил почетный профессор политологии Калифорнийского государственного университета Бо Гросскап, это стало возможным благодаря «потеплению» в отношениях африканских стран с Москвой за последнее время. Данный фактор позволил властям Чада почувствовать уверенность и выдвинуть Вашингтону требования о выводе американских войск.

Эксперт отметил, что Россия значительно укрепляет свои позиции на африканском континенте, добиваясь влияния, которого «у нее не было со времен распада Советского союза».

С этим согласен и редактор журнала Covert Action, военный эксперт Джереми Кузмаров. По его словам, требования Чада и Нигера отражают растущее противодействие со стороны государств Африки на военное присутствие США в регионе. При этом события в Чаде, Нигере могут спровоцировать эффект домино и побудить другие страны добиваться закрытия американских военных баз.

Эксперт при этом считает, что США сохраняют мощное военное присутствие в регионе, которое не удастся искоренить в одночасье.

Директор независимого аналитического Центра мира и свободы Иван Эланд считает, что американские политики одержимы идеей о том, что Вашингтону необходимо конкурировать с Москвой по всему миру, однако «столь устаревшее и неверное предположение является пережитком времен холодной войны». Вместо этого правительству США пора признать, что Россия уже давно и успешно борется с исламским экстремизмом, и не чинить препятствия ее стабилизирующему влиянию на африканский регион.