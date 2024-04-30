Депутат Верховной Рады обвинила Зеленского в узурпации власти

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина обвинила Владимира Зеленского в узурпации власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал политика.

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По ее мнению, ряд ограничений прав человека в стране существует из-за узурпации власти.

«Украина подала заявку об отступлении от конвенции ЕС о защите прав и свобод человека», — подчеркнула депутат.

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Федина заявила, что это является обычной процедурой, которая предусмотрена всеми международными договорами в случае, если страна вынуждена ограничивать права и свободы ввиду боевых действий.

«С другой стороны, мы видим, что есть много ограничений, которые не имеют основания, а существуют только потому, что у нас есть узурпация власти "Слугами народа"», — отметила она.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов исключил проведение выборов президента Украины весной 2024 года.