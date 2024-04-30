Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы за сотрудничество с РФ

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США, которое входит в Минобороны, Джаре Себастьян Далк приговорен к 262 месяцам тюремного заключения, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минюст.

Такое наказание суд вынес за попытку передать секретную информацию якобы агенту России, который в действительности был сотрудником Федерального бюро расследований под прикрытием. Бывший сотрудник Пентагона признал себя виновным по шести пунктам обвинения. Согласно документу, в период с августа по сентябрь 2022 года ответчик использовал зашифрованную учетную запись для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом. В действительности им оказался агент ФБР под прикрытием.

Все три документа, из которых были взяты выдержки, относятся к категории «Совершенно секретно» и были получены Далком в период его работы в АНБ. За свои услуги осужденный запрашивал 85 тысяч долларов и изъявлял желание передавать секретные сведения и в дальнейшем.