Вучич рассказал о намерении Сербии следовать по европейскому пути

Сербия была и останется на европейском пути. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич на брифинге, запись которого опубликована в его YouTube-канале.

"Откуда она знает, о чем я думаю. Разве они мне вставили какой-то чип и сейчас занимаются тем, что читают мои мысли", - заявил Вучич, комментируя слова эксперта Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Иваны Страднер.

Премьер Болгарии считает, что Сербия должна решить, кого она поддерживает - Россию или ЕС

Сербский лидер напомнил, что она заявила о мечтах Белграда якобы отказаться от европейской интеграции ради БРИКС. По мнению эксперта, основное противоречие Вучича в том, что его сердце "лежит в Москве", а кошелек находится в Брюсселе.