Украина провела переговоры с США по гарантиям безопасности

Киев и Вашингтон провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины, заявили в офисе Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Как сказано в материале, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак провёл третий раунд переговоров с Соединёнными Штатами по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Уточняется, что Киев и Вашингтон обсудили текст проекта соглашения и скорректировали алгоритм дальнейших действий.

В России ответили на заявление Блинкена о переговорах по Украине

28 апреля Зеленский заявил, что Украина и США ведут переговоры об объёмах помощи Киеву на следующие десять лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы американского Госдепа Энтони Блинкена о переговорах, напомнила США о запрете Зеленскому вести переговоры с российской стороной.