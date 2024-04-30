Премьер Грузии оценил вероятность революции в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция растеряла поддержку населения и поэтому не имеет ресурсов, чтобы устроить в стране революцию. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди».

Кохабидзе отметил, что суммарный рейтинг оппозиции сейчас вдвое ниже, чем он был во время выборов в органы местного самоуправления в 2021 году, в то время как правящую партию «Грузинская мечта» поддерживают свыше 60 процентов населения страны. Поэтому революция и подобные насильственные процессы в республике исключены, оценил он вероятность подобных событий.

Премьер Грузии заявил, что страна не откажется от закона об иноагентах

По его словам, обанкротившееся политическое меньшинство не имеет никакого права выступать от имени всего грузинского народа.

В понедельник, 29 апреля, в парламенте Грузии депутаты во втором чтении поддержали законопроект об иноагентах. 17 апреля депутаты одобрили законопроект в первом чтении. Рассмотрение документа проходило на фоне протестов в грузинской столице.

Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. Вместе с тем никаких ограничений для их деятельности не вводится.