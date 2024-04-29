В Техасе начали задерживать протестующих в поддержку Палестины

В американским городе Остин, штат Техас, полиция начала задерживать демонстрантов на акции в поддержку Палестины в местном университете, сообщает РИА Новости.

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Сегодня полиция окружила несколько десятков людей в попытке разогнать акцию протеста, начались задержания. Сообщается, что люди пытаются отбиться от правоохранителей зонтиками. При этом полиция вышла к месту беспорядков в усиленной экипировке.

По сообщению издания The Washington Post, за последние десять дней более 900 человек подверглись аресту в США при протестах в поддержку мира в Палестине, выступления прошли в крупнейших вузах по всей стране.

Напомним, накануне на подобной акции протеста задержали кандидата в президенты США Джилл Стайн, она оказалась среди ста человек, которых арестовала полиция в Университете Вашингтона в Сент-Луисе. В избирательном штабе Стайн отметили, что она выступает вместе со студентами, мирно протестующими за прекращение боевых действий в секторе Газа.