Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Россия ускорила продвижение на фронте и никакие деньги уже не помогут Украине.

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По его словам, количество выделяемых Соединенными Штатами средств бессмысленно рассматривать в отрыве от реальной ситуации на фронте.

Как отметил эксперт, Украина сильно проигрывает и делает это стремительно.

"Масштаб территорий, которые сейчас приобретают русские, не похож ни на что из того, что мы видели за последние более чем два года с начала специальной военной операции. Россия сейчас, скажем так, нажимает на педаль газа, они движутся быстро, широким фронтом, и никакие деньги в мире , не помогут (Киеву. — "Газета.Ru") улучшить ситуацию", — сказал Джонсон.

Он отметил, что финансовая помощь Запада не сможет увеличить количество личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пополнить их ряды компетентными профессионалами.

Белый дом: Украина уже получает обещанные Вашингтоном вооружения

До этого газета Financial Times сообщила, что Запад после выделения пакета помощи Украине может начать давить на Киев, чтобы украинская армия продемонстрировала "серьезные успехи" к ноябрьским выборам в Соединенных Штатах, чтобы оправдать выделенные ВСУ средства.

Швейцарское издание Blick написало, что многие командиры Вооруженных сил Украины не верят в свою победу, несмотря на многомиллиардную помощь от Соединенных Штатов.