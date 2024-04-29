Белый дом: Украина уже получает обещанные Вашингтоном вооружения
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что киевские власти уже получают вооружения, о которых Соединённые Штаты ранее объявили в рамках возобновлённой программы военной помощи.
Об этом она сказала журналистам.
«Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», — цитирует её РИА Новости.
24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США.
В Киеве пожаловались на долгие поставки оружия на Украину
В Белом доме при этом отметили, что часть передаваемого Украине оружия США уже находится в Польше.