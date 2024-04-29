Обвиненный в шпионаже в пользу России офицер ФРГ сделал признание

Обвиненный в шпионаже в пользу России офицер Бундесвера (Вооруженные силы Германии) признался, что планировал передать России военную информацию о конфликте на Украине. Об этом сообщило агентство DPA.

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Свое признание 54-летний офицер ФРГ сделал во время заседания высшего земельного суда в Дюссельдорфе. Он отметил, что «видел такой путь». Военный отметил, что решился на такой шаг из-за угрозы ядерной войны, в которую, по его мнению, мог перерасти конфликт на Украине.

Ранее стало известно, что член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Цзянь Го хотел устроиться в Немецкую разведывательную службу (БНД) в 2007 году. Однако разведывательная служба не проявила к нему интереса и сочла его недостаточно благонадежным.

Позднее выяснилось, что спецслужбы следили за Цзянь Го с 2015 года. Долгое время доказательств его работы на Пекин не было.