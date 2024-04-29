В США предупредили Украину о серьезных последствиях ударов РФ

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким предупредила Украину, что та столкнется в сфере энергетики к зиме с серьезными последствиями ударов России. Так она прокомментировала удары РФ по объектам энергетической инфраструктуры украинского государства, сообщает ТАСС.

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"Мы можем ожидать, что некоторые последствия этого окажутся более ярко выраженными по мере продвижения к зиме. Мы этого сейчас в полной мере не видим, потому что наслаждаемся погодой весны, лета. Но будет плохо. Нам следует быть к этому готовыми", — сказала представитель американского внешнеполитического ведомства, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

По ее словам, в ответ на это и в ожидании новых ударов Соединенные Штаты ищут средства противовоздушной оборон (ПВО) для Киева. Вашингтон просит партнеров "посмотреть еще раз, чтобы проверить, что у нас имеется в плане перехватчиков, пусковых установок, станций радиолокационного слежения", а также "всего другого, что можно перепрофилировать" для удовлетворения неотложной потребности Украины в противовоздушной обороне", добавила дипломат.

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До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.