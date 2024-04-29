Депардье освободили из-под ареста

Жерар Депардье, ранее задержанный по заявлениям о сексуальных домогательствах, выпущен из-под стражи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на зарубежные источники Подробности по делу знаменитого актера пока не сообщаются.

Напомним, что на фоне текущего расследования из-за подозрений в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну, на Жерара Депардье поданы жалобы от художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма «Зеленые ставни» и от бывшей ассистентки режиссера картины «Маг и сиамцы». Сам актер отрицает проявления харрасмента.

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В понедельник Депардье явился в один из парижских комиссариатов для допроса, а после был взят под стражу в участке парижской судебной полиции.