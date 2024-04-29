В Тбилиси начался митинг в поддержку закона об иноагентах

Митинг в поддержку законопроекта об иностранных агентах проходит возле здания парламента Грузии. Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что на проспекте Руставели в столице республики собрались несколько тысяч человек. Организатором мероприятия выступает правящая в стране партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия".

При этом количество участников митинга продолжает увеличиваться. Как пишет RT, в основном люди скандируют лозунги о необходимости принять упомянутый законопроект.

29 апреля юридический комитет парламента Грузии рассмотрел законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении. По итогам заседания, которое длилось 10 часов, депутаты поддержали данный документ.

Однако во время обсуждения между представителями властей и оппозиции произошла потасовка. Депутат Хатия Деканоидзе бросила несколько бутылок в члена парламентского большинства Гурама Мачарашвили после того, как он обвинил ее в "продаже" родной страны. Законодатель намекал на время, когда его коллега возглавляла Национальную полицию Украины.