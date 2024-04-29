На Украине за два года выявили около 450 групп, помогавших уклонистам уехать

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что власти Украины с февраля 2022 года разоблачили порядка 450 организованных групп, члены которых помогали уйти за границу украинцам. Его слова приводит "Укринформ".

Он отметил, что с начала военного положения в феврале 2022 года "было раскрыто около 450 преступных групп, специализировавшихся на незаконной переправке лиц через границу".

Демченко также сообщил, что ежедневно украинские пограничники отказывают в выезде приблизительно 120 украинцам.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью, что вернуть из Германии на родину украинских беженцев будет "серьезным вызовом". Он выразил благодарность ФРГ, поскольку эта страна приняла свыше миллиона беженцев с Украины. Он также сказал, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться на Украину. Это значит, что необходимо восстановление городов и экономики.