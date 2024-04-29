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В госпогранслужбе Украины рассказали о 450 группах, помогавших уклонистам покинуть страну

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что власти Украины с февраля 2022 года разоблачили порядка 450 организованных групп, члены которых помогали уйти за границу украинцам. Его слова приводит "Укринформ".

На Украине за два года выявили около 450 групп, помогавших уклонистам уехать
© РИА Новости

Он отметил, что с начала военного положения в феврале 2022 года "было раскрыто около 450 преступных групп, специализировавшихся на незаконной переправке лиц через границу".

Демченко также сообщил, что ежедневно украинские пограничники отказывают в выезде приблизительно 120 украинцам.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью, что вернуть из Германии на родину украинских беженцев будет "серьезным вызовом". Он выразил благодарность ФРГ, поскольку эта страна приняла свыше миллиона беженцев с Украины. Он также сказал, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться на Украину. Это значит, что необходимо восстановление городов и экономики.

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