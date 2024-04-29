Полиция Чехии отложила дело о взрывах во Врбетице

Чешская полиция отложила уголовное дело о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице, рассказал начальник Национального центра борьбы с организованной преступностью Иржи Мазанек. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник напомнил, что взрывы на складах произошли 16 октября 2014 года и 3 декабря 2014 года. Он добавил, что в результате инцидента погибли два гражданина республики, материальный ущерб составил свыше 1 млрд чешских крон (3,9 млрд рублей).

По его данным, ответственность за взрывы якобы несет военная разведка РФ. Он уточнил, что силовики произвели взрывы с тем, чтобы «воспрепятствовать поставке оружия и боеприпасов в области, где проводила свои операции российская армия».

Следствие исчерпало возможности получить дополнительные доказательства в Чехии, а также в странах, которые удовлетворили чешскую просьбу об оказании правовой помощи, пояснил Мазанек.

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Полиции не хватило информации для того, чтобы начать уголовное преследование. На фоне этого было принято решение отложить дело, констатировал глава ведомства.

Журналисты отметили, что чешская полиция при расследовании дела активно сотрудничала с коллегами из США, Великобритании, Австрии, Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши.