Администрация США придерживается двойных стандартов в вопросах урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявила член нижней палаты конгресса страны Марджори Тейлор-Грин. Соответствующий пост появился в аккаунте парламентария в социальной сети X (бывший Twitter).

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Она обратила внимание, что американское руководство хочет контролировать действия Израиля. В то же время оно не призывает к прекращению огня в зоне украинского конфликта, подчеркнула законодатель.

"Фактически [президент США Джо] Байден отклонил все предложения о прекращении огня. Теперь спикер [палаты представителей США] Майк Джонсон стоит плечом к плечу с главой государства и бьет в барабан войны, чтобы поток денег не прекращался", — написала Тейлор-Грин.

В связи с этим она задалась вопросом, что вообще происходит с властями США.

По словам парламентария, после согласования законопроекта о финансировании Израиля американская администрация начала принимать меры для "контроля войны" на Ближнем Востоке. В частности, государственный секретарь страны Энтони Блинкен отправился в регион с целью добиться прекращения огня.

"Байден хочет играть на обе стороны, потому что он сталкивается с масштабными протестами и заинтересован только в своем переизбрании", — добавила законодатель.

29 апреля Тейлор Грин заявила о возможной отправке американских войск на Украину. Как пишет kp.ru, это может произойти после разгрома украинских войск.