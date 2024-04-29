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В Астане опровергли сведения о привлечении к СВО граждан республики, осужденных в РФ

Граждане Казахстана, отбывающие наказание в российских тюрьмах, ни разу не привлекались к участию в спецоперации, рассказал на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Об этом пишет ТАСС.

В Астане ответили на сообщения о привлечении к СВО осужденных в РФ казахстанцев
© РИА Новости

Ранее в СМИ появились сообщения, что россияне якобы насильно отправляют в зону проведения спецоперации граждан Казахстана, осужденных в России за различные преступления.

«Это неправда, ни один гражданин Казахстана, который отбывает наказание в российских тюрьмах либо находится под следствием, не был привлечен к военным действиям», — подчеркнул Айбек Смадияров.

Дипломат заметил, что в настоящее время 10 граждан Казахстана находятся под следствием в России. Он добавил, что им оказывается полномасштабная консульская и правовая помощь.

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