В Астане ответили на сообщения о привлечении к СВО осужденных в РФ казахстанцев

Граждане Казахстана, отбывающие наказание в российских тюрьмах, ни разу не привлекались к участию в спецоперации, рассказал на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения, что россияне якобы насильно отправляют в зону проведения спецоперации граждан Казахстана, осужденных в России за различные преступления.

«Это неправда, ни один гражданин Казахстана, который отбывает наказание в российских тюрьмах либо находится под следствием, не был привлечен к военным действиям», — подчеркнул Айбек Смадияров.

Дипломат заметил, что в настоящее время 10 граждан Казахстана находятся под следствием в России. Он добавил, что им оказывается полномасштабная консульская и правовая помощь.