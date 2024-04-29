В Белом доме высказались о шансах Украины вступить в НАТО

Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет, заявил на семинаре старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт. При этом он подчеркнул, что Запад продолжит поддержку Киева, передает ТАСС.

Это [вступление Украины в НАТО], безусловно, сложный [аспект] <...> мы сможем делать шаги, которые бы укрепляли ее оборону и безопасность здесь и сейчас, а также в следующие несколько лет. Чтобы когда этот момент возникнет, когда она (Украина — NEWS.ru) присоединится, она будет находиться в более прочном положении, — сказал Райт.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что цель июльского саммита Североатлантического альянса заключается в содействии «возведению моста» к членству Украины в Блоке. Он добавил, что Киеву будет предложена дополнительная поддержка и более тесное сотрудничество.

Приехавший в Киев Столтенберг сделал ряд заявлений по конфликту

Комментируя это заявление, американский миллиардер Илон Маск сравнил возможность вступления в НАТО Украины с началом фильма об апокалипсисе. Он также прикрепил к посту отрывок из американской киноленты о ядерной войне между СССР и США «На следующий день».

Постпред США при Альянсе Джулиан Смит в свою очередь указала, что после июльского саммита НАТО в Вашингтоне Украину ждет конкретный результат. При этом она не стала уточнять, какое именно решение по Украине будет приниматься.