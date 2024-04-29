Зеленский счел риски для Украины «фигней»

Президент Украины Владимир Зеленский считал риски для Украины в отношениях с Россией и странами Запада «фигней», рассчитывая на свои «артистические данные» и «умение включить обаяшку». Об этом заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой».

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«Он [Зеленский] говорил, что все это фигня. Я его спрашивал: как ты будешь общаться? С [президентом России Владимиром] Путиным, с [экс-канцлером ФРГ Ангелой] Меркель, с [бывшим президентом США Дональдом] Трампом? Он действительно был уверен, что артистические данные и умение включить обаяшку решают все», — рассказал экс-генпрокурор.

Луценко также подчеркнул, что он изначально понимал провал подобной стратегии Зеленского в отношениях с Москвой. Кроме того, он добавил, что сейчас подобное не помогает и в отношениях со странами Европы.

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Ранее Луценко заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно недовольны нехваткой личного состава в зоне боевых действий и обвиняют в этом украинских политиков. По его мнению, ВСУ может не спасти и повальная мобилизация, так как новых людей необходимо обучать на протяжении минимум трех месяцев, в то время как всем становится очевидно, что судьба Украины решится уже в апреле — мае.