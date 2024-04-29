В США назвали условия ввода войск на Украину

Вашингтон продолжит накачивать Украину деньгами в связи с тем, что завершение конфликта дипломатическим путем не отвечает интересам американского руководства, рассказала в соцсетях член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент США Джо Байден в среду, 24 апреля, подписал закон о помощи зарубежным союзникам. Согласно документу, Украина должна была получить $61 млрд.

По ее мнению, после гибели всех украинцев, способных держать оружие, США введут на Украину войска.

Байден раскрыл сроки отправки новых военных поставок США на Украину

Грин подчеркнула, что спикер палаты представителей Майк Джонсон предал своих соратников-республиканцев одобрением решения выделить Киеву масштабный пакет помощи.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее сообщил, что российские войска будут относиться к солдатам НАТО, вступившим на территорию Украины, как к «элитным карателям».