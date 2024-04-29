Полиция Молдавии будет штрафовать людей, которые 9 мая наденут георгиевские ленты. Об этом заявил на брифинге глава Генерального инспектората полиции республики Виорел Чернэуцану.

"Мы все обязаны соблюдать некоторые правила, установленные как действующим законодательством, так и законом о собраниях. В этом контексте напоминаю, что статья 365 (5) - это действующая норма и в настоящее время запрещена продажа, хранение, производство и ношение двухцветной ленты, которая является символом агрессии. Ношение символов агрессии в Молдавии санкционируется" - сказал он.

В 2024 году общественники проведут Марши памяти в Молдавии в честь Дня Победы и 80-й годовщины освобождения республики от фашизма, которая будет отмечаться 24 августа. Несмотря на запреты со стороны властей, на него выходят десятки тысяч человек, колонну возглавляют бывшие президенты Молдавии, лидеры Партии коммунистов и Партии социалистов Владимир Воронин и Игорь Додон.

Санду рассказала, какой праздник отмечает Молдавия 9 мая

Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности выступили с инициативой отмечать 9 мая День Европы, кроме того, власти под угрозой штрафа запретили ношение георгиевской ленты. Однако против этой инициативы выступили общественность и парламентская оппозиция. По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью.

В апреле 2023 года Конституционный суд Молдавии по запросу депутатов Партии социалистов постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты был введен легально, однако применять наказание можно лишь в том случае, если правоохранительные органы докажут ее использование в преступных целях.