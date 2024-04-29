Зеленский назвал три условия для нового контрнаступления ВСУ

Украина начнет свое контрнаступление, если союзники соблюдут три пункта, среди которых финансирование ВСУ и реальная отправка военной помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

«Стабилизация на фронте, контрнаступление, отражение наступление — все зависит от трех пунктов. Первый — это финансирование на двустороннем уровне. Второй — поставки вооружения. Важно, что конкретно дойдет до Украины. И еще — поддержка нашей армии», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир мероприятия шел на youtube-канале НАТО.

Зеленский пожаловался, что не видит позитива в вопросе поддержки армии Украины. Также он опасается, что финансы, которые начали поступать в Киев, не дойдут в полном объеме до нужного времени.

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это произошло после того, как в США впервые в 2024 году одобрили новый пакет помощи. Подробности — в материале URA.RU.

Приехавший в Киев Столтенберг сделал ряд заявлений по конфликту

Сейчас инициатива на фронте находится у России. Украинские солдаты, которые строят окопы, бросают лопаты и сбегают с позиций. Им поступил приказ ожидать новых указания в условиях продвижения ВС РФ, писали СМИ.

Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что для Украины сложилась сложная ситуация на нескольких направлениях. Военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что грядет «эвакуация примерно 40 км фронта» на марьинском направлении, передает «Царьград».