МУС может арестовать Нетаньяху

Арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может быть санкционирован уже на этой неделе. Международный уголовный суд (МУС) готовит соответствующий ордер, и это серьезно беспокоит власти Израиля. Такую информацию приводит американский телеканал NBC News со ссылкой на источник в правительстве Израиля.

Арест грозит не только премьер-министру Биньямину Нетаньяху, но и министру обороны Йоаву Галанту и другим высокопоставленным военным чиновникам.

Все это крайне тревожит Тель-Авив. Израиль «работает по дипломатическим каналам», чтобы попытаться остановить выдачу ордеров, заявил источник в понедельник.

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В МУС пока не подтверждают и не опровергают информацию о грядущих арестах. Представитель международного суда сообщил NBC News, что «ведётся независимое расследование ситуации в Государстве Палестина» и что «на данном этапе у нас нет дальнейших комментариев».

Три года назад суд начал расследование военных преступлений, совершенных в Палестине.

Карим Хан, занимающий пост главного прокурора МУС, посетил регион в минувшем декабре и заявил, что расследование «движется вперед», и что «мы действуем не на эмоциях, а на основании веских доказательств».

Новость о возможном аресте Нетаньяху появилась на фоне усиления давления на Израиль с целью остановить его военное наступление в секторе Газа. В палестинском анклаве заявляют, что погибло более 34 000 человек с момента вторжения Израиля.

МУС был создан на базе Римского статута, к которому не присоединились многие государства, включая Россию, США, Китай и Израиль.