Глава НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 29 апреля, прибыл в Киев. Во время переговоров с украинскими официальными лицами он анонсировал увеличение поставок вооружений и военной техники ВСУ. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, генсек альянса встретился с Владимиром Зеленским и рядом депутатов Верховной рады.

«Я также буду предельно честен с президентом Зеленским, а также с Радой, что союзники по НАТО не выполнили то, что мы обещали за последние месяцы», — пояснил Столтенберг.

Чиновник уточнил, что Соединенные Штаты потратили шесть месяцев на согласование пакета военной помощи, а европейские союзники не доставили обещанные в 2023 году боеприпасы. Он выразил уверенность, что теперь «все изменится».

В частности, уточнил генсек, Германия уже согласилась предоставить Украине новую систему ПВО Patriot, а Нидерланды увеличили свою помощь Киеву. Он добавил, что ожидает принятия западными странами «новых обязательств».

Если все союзники сдержат свои обещания, подчеркнул Столтенберг, то «Украина еще сможет одержать победу».

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По его мнению, работа НАТО и Украины ставит Киев на «необратимый путь» к членству в альянсе. Вместе с тем, заметил он, 32 страны-члена блока не договорятся о членстве Украины к саммиту в Вашингтоне в этом году.

Напомним, что Столтенберг ранее дважды посещал Украину. В ходе визитов он обсуждал с украинскими коллегами ситуацию на линии противостояния и поставки оружия.