$91.78-0.2398.03-0.69
Войти в почту

Global Times: новый пакет помощи Украине не поможет западным странам победить

Новый пакет военной помощи Украине от США представляет собой очередное препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет издание Global Times.

Западные страны предупредили о последствиях нового пакета помощи Украине
© Газета.Ru

По мнению журналистов, предоставленные Киеву средства не позволят западным государствам одержать верх в противостоянии с Москвой. Причина заключается в том, что вместо урегулирования кризиса американское руководство сделало еще один шаг к началу ядерной войны.

«Это не имеет никакого политического смысла, поскольку приведет к почти всеобщему уничтожению», — подчеркивается в публикации.

Обозреватели добавили, что Украина несет беспрецедентные экономические и военные потери на фоне вооруженного конфликта. В свою очередь, Вашингтон руководствуется собственными интересами и не дает Киеву начать мирные переговоры с Москвой.

В результате большая часть денег, которые США выделяют на поддержку Украины, останется в стране и «осядет в карманах» американских производителей оружия.

24 апреля сенат США одобрил законопроект о выделении средств на помощь союзникам страны в лице Украины, Израиля и Тайваня. В частности, речь идет о выделении около $61 млрд на военную помощь Киеву.

Позже документ подписал американский президент Джо Байден.

В мире
Джозеф Байден
Сенат США
Москва
Израиль
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости