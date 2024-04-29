Global Times: новый пакет помощи Украине не поможет западным странам победить
Новый пакет военной помощи Украине от США представляет собой очередное препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет издание Global Times.
По мнению журналистов, предоставленные Киеву средства не позволят западным государствам одержать верх в противостоянии с Москвой. Причина заключается в том, что вместо урегулирования кризиса американское руководство сделало еще один шаг к началу ядерной войны.
«Это не имеет никакого политического смысла, поскольку приведет к почти всеобщему уничтожению», — подчеркивается в публикации.
Обозреватели добавили, что Украина несет беспрецедентные экономические и военные потери на фоне вооруженного конфликта. В свою очередь, Вашингтон руководствуется собственными интересами и не дает Киеву начать мирные переговоры с Москвой.
В результате большая часть денег, которые США выделяют на поддержку Украины, останется в стране и «осядет в карманах» американских производителей оружия.
24 апреля сенат США одобрил законопроект о выделении средств на помощь союзникам страны в лице Украины, Израиля и Тайваня. В частности, речь идет о выделении около $61 млрд на военную помощь Киеву.
Позже документ подписал американский президент Джо Байден.