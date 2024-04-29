МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту в связи с нарушениями прав граждан

Посол России в Таджикистане Семен Григорьев был вызван в Министерство иностранных дел Таджикистана, где ему вручили ноту в связи с "нарушениями прав" граждан республики на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в таджикском дипведомстве.

По его данным, 29 апреля послу РФ в Таджикистане Семену Григорьеву была вручена нота МИД Таджикистана "с констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации, а также повсеместного нарушения их прав и свобод". В тексте ноты отмечается, что "такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений".

Накануне официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади прокомментировал ТАСС ситуацию с гражданами страны, застрявшими в аэропортах Москвы, назвав ее сложной. По его данным, по состоянию на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан аэропорта Внуково находились 954 гражданина Таджикистана. Схожая ситуация, по его данным, наблюдается и в других московских аэропортах - Жуковском, Домодедово и Шереметьево, где в зонах содержания находятся десятки таджикистанцев.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что более тщательные проверки въезжающих на территорию России носят временный характер и предпринимаются безотносительно национальной принадлежности. Она подчеркнула, что "российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации".