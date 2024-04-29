В ЕС прокомментировали позицию Украины по правам человека

В Брюсселе прекрасно понимают, что Украина находится в «сложных условиях», шаги по ограничению прав человека, которые Киев намерен предпринимать, не направлены на нарушение международных обязательств страны. Так представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано прокомментировал заявление Киева в Совет Европы по отступлению от обязательств, установленных в Европейской конвенции о защите прав человека, его слова приводит РИА Новости.

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«Мы прекрасно понимаем сложные условия, в которых они действуют… У нас нет причин считать, что шаги, которые они намерены предпринять, направлены исключительно на то, чтобы нарушить свои международные обязательства», - отметил он.

До этого Киев изменил заявление, представленное в Совете Европы, относительно отступления от обязательств, установленных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Пакте о гражданских и политических правах в период военного положения.

В заявлении отмечается, что в связи с введением военного положения на территории Украины конституционные права и свободы человека и гражданина, закрепленные в статьях 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, могут временно подвергаться ограничениям. В частности, речь идет о праве на неприкосновенность жилища, образование, предпринимательскую деятельность, труд и свободу слова.