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Экс-замминистра Скшипчак призвал заминировать границу Польши с РФ и Белоруссией

Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил заминировать границу страны с Россией и Белоруссией. Об этом пишет издание Delfi.

В Польше предложили заминировать границу с Россией и Белоруссией
© Газета.Ru

Генерал считает, что необходимо уже сейчас размещать эшелонированные минные поля вдоль границ.

В марте Латвия начала ставить бетонные блоки на границе с Россией и Белоруссией. Также в планах построить оборонительные позиции для солдат, различные заграждения, разместить склады боеприпасов и выкопать противотанковые рвы.

До этого в погранкомитете Белоруссии сообщили, что сотрудники спецслужб Латвии и Литвы на погранпунктах пропуска предпринимают попытки вербовки россиян и белорусов.

20 апреля глава минобороны Литвы Лауринас Касчюнас и министр внутренних дел республики Агне Билотайте договорились о комплексном усилении охраны границы в кратчайшие сроки.

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