Власти Китая услышали позицию Вашингтона по поддержке России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник отметил, что в ходе турне встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД КНР Ван И. Во время переговоров он поднял вопрос о мнимой поддержке России со стороны Китая.

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«С моей стороны было бы нечестно говорить за них или характеризовать их реакцию. Я не собираюсь вешать ярлыки. Могу только сказать, что они нас ясно услышали», — подчеркнул Блинкен.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что Соединенные Штаты могут ввести ограничительные меры против китайских банков, если будет обнаружено, что они содействуют поставкам продукции двойного назначения в Россию.