Первый министр Шотландии Хамза Юсаф уходит в отставку

Первый министр Шотландии Хамза Юсаф из-за политических разногласий с другими партиями уходит в отставку, он решил не дожидаться вотума недоверия.

Юсаф заявил, что надеется продолжить сотрудничество с Шотландской партией зелёных в более неформальной обстановке, пишет The Guardian.

Лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс, со своей стороны, заявил, что его партия «вынудила Юсафа уйти в отставку», внеся на прошлой неделе вотум недоверия.

Политик продолжит работать на посту, пока Шотландская национальная партия не изберёт другого первого министра.

Газета отмечает, что Юсаф стал первым мусульманином, возглавившим Шотландию.