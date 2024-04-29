Стало известно, кого Турция поддержала на пост генсека НАТО

Турция согласилась с тем, что новым генсеком НАТО станет премьер Нидерландов Марк Рютте. Скоро он покидает свой пост в Голландии и сейчас объезжает страны альянса, чтобы заручиться их поддержкой. Противостоять его кандидатуре может Венгрия. Об этом сообщает NOS со ссылкой на источники в НАТО.

«Турция поддержала кандидатуру нидерландского премьер-министра Рютте на пост главы НАТО. Об этом сообщают источники в альянсе», — передает NOS в понедельник.

Отмечается, что Рютте прибыл в Стамбул с личным визитом на прошлой неделе. Он купил себе билет на регулярный рейс и встретился с президентом Турции Эрдоганом. У них состоялся «очень позитивный разговор».

Турция была одной из последних четырех стран НАТО, которые еще не выразили поддержку Рютте. Ему остается убедить Венгрию, Словакию и Румынию. Голландец нуждается в этом, поскольку для назначения на пост генерального секретаря требуется согласие всех 32 стран-членов НАТО.

Президент Румынии Клаус Йоханнис представил себя альтернативой Рютте, но не получил особой поддержки.

Назначение нового генсека НАТО ожидалось 4 апреля, в день 75-летия альянса. Однако единодушной поддержки 32 стран пока добиться не удалось и она «не столь очевидна», добавляет NOS.

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Эксперт по НАТО Кысия Хекстер считает, что «наибольшее сопротивление ожидается со стороны премьер-министра Венгрии Орбана».

По ее словам, Венгрия может оттягивать назначение Рютте до последней минуты, потому что срок полномочий Столтенберга официально не заканчивается до октября.

Другой сценарий может заключаться в том, что США уже оказали сильное дипломатическое давление на Венгрию. Тогда назначение может состояться на неформальной встрече министров обороны стран НАТО в Праге в конце мая.