На Украине рассказали, сколько будет ощущаться дефицит электрогенерации

Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в эфире телеканала ICTV, что дефицит производства электроэнергии на Украине из-за повреждений критической инфраструктуры будет ощущаться до следующего отопительного сезона.

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"Дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие-долгие месяцы", - сказал он.

По его словам, это будет касаться как мая, так и летних месяцев, и всего следующего отопительного сезона.

Он подчеркнул, что тепло- и гидрогенерации Украины нанесен "чрезвычайно большой" ущерб.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что даже если Украина утратит всю свою генерацию, кроме атомной, в стране не будет "тотального блэкаута". По его словам, страна не потеряет всю генерацию энергии.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также заявлял, что на Украине вместо 15-20 крупных электростанций хотят построить сотни маленьких.

Он отмечал, что если страна будет сосредотачивать генерацию электроэнергии на нескольких крупных энергообъектах, то рискует остаться без света при массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил России. Чтобы обезопасить украинскую энергосистему, необходимо децентрализовать мощности, подчеркнул Кудрицкий.