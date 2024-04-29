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В парламенте Грузии перешли к особому режиму безопасности

В парламенте Грузии были усилены меры безопасности перед началом рассмотрения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

В парламенте Грузии перешли к особому режиму безопасности
© globallookpress.com
«На запланированные парламентские мероприятия (в том числе комитетские заседания) будут допущены только приглашенные соответственными структурным единицами лица... Целью этих мер является обеспечение рабочей и безопасной среды во дворце парламента Грузии», — цитирует издание заявление грузинского парламента, в котором уровень безопасности обозначен как «желтый».

Рассмотрение законопроекта об иноагентах, предложенного правящей партией «Грузинская мечта — демократическая Грузия», проходит на фоне протестов у здания парламента. Оппозиционные политики критикуют данный законопроект, который, по их словам, «ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС».

Законопроект, принятый парламентом Грузии 17 апреля, предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. Вместе с тем никаких ограничений для их деятельности не вводится.

Ранее в Грузии обвинили США в финансировании радикальных группировок. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, отметивший при этом негативное влияние американской политики на отношения двух государств.

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