$91.78-0.2398.03-0.69
Войти в почту

На Украине сообщили о поджоге молитвенного дома УПЦ

В молитвенном доме Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), расположенном в Кировоградской области Украины, произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники УПЦ.

На Украине сообщили о поджоге молитвенного дома УПЦ
© globallookpress.com
«В результате поджога сгорели стены, временный престол и жертвенник», — отмечено в заявлении.

Вместе с тем о пострадавших во время пожара сообщено не было.

Здание молитвенного дома подожгли в ночь на 27 апреля, накануне Лазаревой субботы и Вербного воскресенья, перед началом Пасхальной недели, подчеркивают представители церкви. О виновниках происшествия на данный момент информации не представлено, а данные о начале расследования по факту поджога уточняются.

В молитвенный дом, подвергшийся пожару, приходили верующие, которых выгнали из храма Успения Божией матери в селе Коробчино. Он перешел под управление Православной церкви Украины, которая Русской православной церковью считается раскольниками.

Ранее на Украине сообщили о задержании священника УПЦ сотрудниками Службы безопасности Украины. Причиной задержания была названа «подрывная деятельность».

В мире
РПЦ
СБУ
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости