Премьер Испании отказался покинуть свой пост после политического скандала

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о своей отставке. Об этом говорится в заявлении главы испанского кабмина, передает El Mundo.

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Как отмечает издание, Санчес когда 24 апреля заявил, что на несколько дней отказывается от обязанностей, чтобы подумать об уходе.

Сообщается, что премьер Испании сделал свое заявление в тот же день, когда суд заявил о расследовании по делу его жены Бегоньи Гомес о злоупотреблении влиянием и коррупции в бизнесе. Эти обвинения, по мнению Санчеса, являются ложными и были организованы его консервативными оппонентами.

«Мы с женой знаем, что эта кампания по дискредитации не прекратится. Это серьезно, но не самое актуальное. Мы можем с ней согласиться, важно то, что мы хотим от всего сердца поблагодарить за проявления солидарности и сочувствия», - сообщил он.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Санчес попросил руководство Европейского союза перестать использовать термин «война», говоря о конфликте на Украине.