Премьер Испании отказался покинуть пост после политического скандала

Премьер-министр Испании Педро Санчес на фоне политического скандала заявил, что не планирует покидать свой пост. Об этом пишет обозреватель Ноэлия Марин в статье для El Mundo.

Суд в Мадриде в среду, 24 апреля, сообщил, что после жалобы организации Manos Limpias («Чистые руки») были инициированы следственные действия в отношении Бегоньи Гомес, супруги премьера, по факту возможного «использования связей и коррупции в бизнесе».

Глава правительства отметил, что в течение пяти дней размышлял о дальнейших действиях после того, как оппозиция выдвинула обвинения против его жены.

По его словам, он не планирует покидать свой кабинет и собирается столь же активно, как и ранее, заниматься внутренней и внешней политикой.

Санчес заметил, что понимает: клеветническая кампания не прекратится. Он добавил, что благодарен всем тем, кто поддержал его и его жену в эти сложные дни.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что внимательно выслушал председателя правительства. Он пояснил, что желает поблагодарить Санчеса за проявленное «личное и демократическое мужество».

Вице-президент Хунты Кастилии и Леона (Junta de Castilla y León) Хуан Гарсиа-Гальярдо, в свою очередь, назвал решение Санчеса остаться на своем посту после пяти дней размышлений «жалким зрелищем».