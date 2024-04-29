В ФРГ заявили об изменении ситуации с безопасностью в Европе

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер призвала федеральное правительство инвестировать в гражданскую оборону страны. Об этом пишет Zeit.

По данным газеты, Фезер сделала заявление о необходимости инвестиций в эту сферу во время выступления в Бундестаге. Ее доклад был озаглавлен «Россия, Китай и АдГ».

Глава ведомства отметила, что конфликт на Украине «изменил ситуацию с безопасностью в Европе». Она на фоне текущей международной повестки, роста угроз, Берлину следует изменить свою позицию по отношению к гражданской обороне.

«Нам придется сделать дальнейшие значительные инвестиции в хорошие системы оповещения, современные вертолеты и другое оборудование», — подчеркнула Фезер.

Министр пояснила, что ведомство интенсивно работает с Минобороны, Минздравом и Дептрансом Германии над совместными проектами.