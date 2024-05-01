Британские власти выслали в Руанду первого нелегального мигранта

Первый нелегальный мигрант был отправлен из Великобритании в Руанду в соответствии с планом разрешения миграционного кризиса. Об этом со ссылкой на источники сообщила во вторник газета The Sun.

По данным издания, речь пока не идет о принудительной депортации в африканскую страну на основании соглашения между Лондоном и Кигали. Незаконно прибывший в королевство проситель убежища, запрос которого был отклонен в конце прошлого года, согласился покинуть Великобританию добровольно в обмен на билет в Руанду и 3 тыс. фунтов стерлингов (около $3,75 тыс.). До начала массовой высылки нелегальных мигрантов, к которой Лондон рассчитывает приступить в июле, испытывается альтернативная схема, позволяющая нелегалам, не желающим возвращаться на родину, по собственному желанию покинуть Великобританию в обмен на денежную выплату.

"Это доказывает, что отправлять получивших отказ просителей убежища в Руанду возможно и законно, причем делать это можно успешно и без осложнений", - заявил собеседник издания.

Британским властям важно показать работоспособность проекта борьбы с нелегальной миграцией перед выборами в муниципальные, местные и региональные органы власти, которые пройдут 2 мая. План был представлен почти два года назад консервативным правительством Бориса Джонсона. Пока его так и не удалось воплотить в жизнь из-за позиции британских судов, посчитавших, что депортированным в Руанду мигрантам будет грозить высылка в родные страны, где их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности. Против выступил и Европейский суд по правам человека.

Чтобы обойти возникшую преграду, правительство Риши Сунака подписало новое соглашение с Руандой и приняло новый закон, в котором африканская республика объявляется безопасной страной и предусматриваются меры, призванные ограничить возможность высылаемых оспорить это в суде. Соглашение между Лондоном и Кигали предполагает, что высланные из королевства нелегалы смогут просить убежища в Руанде или других "безопасных третьих странах".

Проблема нелегалов

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивалось на протяжении последних лет. С 2018 года только этим способом в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания Консервативной партии решить проблему.