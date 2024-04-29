Шольц отреагировал на требование исламистов установить в ФРГ халифат

Власти ФРГ выступили с осуждением прошедшей в субботу в Гамбурге демонстрации исламских радикалов, которые призвали к созданию в Германии халифата.

"Совершенно ясно, что всему тому, что имеет отношение к исламистской деятельности, нужно противодействовать посредством возможностей нашего правового государства", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем. Глава правительства ФРГ призвал внимательно изучить, какие выводы следует сделать в связи с акцией.

В Гамбурге в субботу собрались более 1 тыс. радикалов. Некоторые держали в руках плакаты следующего содержания: "Германия = диктатура ценностей", "Халифат является решением". Звучали антисемитские лозунги. Организатором выступило экстремистское объединение Muslim Interaktiv. В феврале прошлого года оно мобилизовало около 3,5 тыс. человек на акцию против сожжения Корана в Швеции.

В Германии потребовали установить халифат

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Der Tagesspiegel заявила, что в Германии нет места "террористической пропаганде ХАМАС и насилию". По ее словам, если на таких демонстрациях нарушают германские законы, то полиция должна немедленно жестко реагировать на них. Некоторые политики призвали запретить Muslim Interaktiv.