Польские фермеры сняли блокаду КПП на границе с Украиной

Польские фермеры открыли проезд через последний заблокированный ими пункт пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК Украина».

Ссылаясь на представителя Государственной погранслужбы Украины Андрея Демченко издание сообщает, что блокировка снята с пункта пропуска «Гребенное-Рава-Русская» и движение грузовиков там восстановлено.

«Фактически это единственное направление, которое оставалось заблокированным по состоянию на утро сегодня. И с его разблокировкой теперь имеем разблокированными все направления на границе с Польшей», — сообщает «РБК Украина».

При этом сохраняются ограничения для грузовиков, перевозящих зерно. Они смогут следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита.

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18 апреля протесты польских фермеров, недовольных поставками украинской сельхозпродукции, возобновились на двух контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Украиной. Протестующие заявляли, что подписанные договоренности с властями не выполняются.