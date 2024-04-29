Китай отреагировал на обвинения во вмешательстве в выборы в США

Власти КНР не заинтересованы во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах, не планирует это делать, рассказал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон зафиксировал попытки КНР оказать влияние на выборы в стране. Он добавил, что во время визита в Китай дал понять китайским официальным лицам, что это неприемлемо.

«Невмешательство во внутренние дела является одним из основных принципов китайской дипломатии, президентские выборы в США — это внутреннее дело США», — подчеркнул Линь Цзянь.

Дипломат призвал Вашингтон оставить ни на чем не основанные подозрения, перестать очернять Китай. Он отметил, что Белому дому следует предпринимать шаги, которые поспособствуют стабильности отношений сторон.

В МИД Китая ответили на обвинения со стороны госсекретаря США

Напомним, что ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Фаворитами гонки являются 45-й президент США Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден.