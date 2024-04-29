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МИД КНР: Пекин не заинтересован во вмешательстве в выборы в США

Власти КНР не заинтересованы во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах, не планирует это делать, рассказал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом пишет РИА «Новости».

Китай отреагировал на обвинения во вмешательстве в выборы в США
© РИА Новости

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон зафиксировал попытки КНР оказать влияние на выборы в стране. Он добавил, что во время визита в Китай дал понять китайским официальным лицам, что это неприемлемо.

«Невмешательство во внутренние дела является одним из основных принципов китайской дипломатии, президентские выборы в США — это внутреннее дело США», — подчеркнул Линь Цзянь.

Дипломат призвал Вашингтон оставить ни на чем не основанные подозрения, перестать очернять Китай. Он отметил, что Белому дому следует предпринимать шаги, которые поспособствуют стабильности отношений сторон.

В МИД Китая ответили на обвинения со стороны госсекретаря США

Напомним, что ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Фаворитами гонки являются 45-й президент США Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден.

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