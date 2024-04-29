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В Минске белорусскую службу Deutsche Welle признали экстремистским формированием

Министерство внутренних дел Белоруссии приняло решение признать белорусское отделение немецкой медиагруппы Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) экстремистским формированием и запретить ее деятельность на территории государства. Об этом сообщает ТАСС.

Белорусскую службу Deutsche Welle* признали экстремистским формированием
© РИА Новости
«Группа граждан из числа создателей, администраторов и иных участников интернет-ресурсов под общим названием «DW Беларусь» осуществляет экстремистскую деятельность», — следует из сообщения.

Отмечается, что МВД и КГБ в Белоруссии запретили деятельность 199 экстремистских формирований.

До этого в МИД РБ заявили, что Евросоюз осознанно поддерживает и финансирует экстремистов, которые пытаются террористическими методами свергнуть власть в Белоруссии. В дипведомстве отметили, что Брюссель поддерживает исключительно прозападных, русофобских и националистических сил. Поэтому Евросоюз осознанно поддерживает преступников, финансирует экстремистов и ориентируется на террористические способы достижения своих целей, заключили в МИД.

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