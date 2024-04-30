Президент Чехии и глава ЕК обсудили ситуацию на Украине

Президент Чехии Петр Павел и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, находящаяся в республике с однодневным визитом, обсудили вопросы международной политики и прежде всего ситуацию на Украине. Об этом сообщил на своем сайте Пражский град.

"Президент Чехии Петр Павел принял во вторник, 30 апреля 2024 года, в Пражском граде председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, - говорится в документе. - Главными темами переговоров были приоритеты Чехии в ЕС и предстоящие выборы в Европарламент. Обсуждались также вопросы международной политики, прежде всего <…> [связанные с действиями РФ] на Украине".

Урсула фон дер Ляйен посетила Чехию, как сообщило в свою очередь информационное агентство CTK, в рамках предвыборной кампании Европейской народной партии перед выборами в Европарламент. Она встретилась с чешскими политиками и представителями компаний ВПК. Речь шла, в частности, о поддержке Украины и способности Европы противодействовать влиянию РФ и Китая.