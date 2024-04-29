$91.78-0.2398.03-0.69
Войти в почту

Президент Молдавии высказалась о необходимости «плана Маршалла» от ЕС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев и Киев нуждаются со стороны Евросоюза в аналоге "плана Маршалла", который был принят США для восстановления европейских стран после Второй мировой войны. Ее слова приводит РИА Новости.

Президент Молдавии высказалась о необходимости «плана Маршалла» от ЕС
© Газета.Ru
"Молдова и Украина нуждаются в эквиваленте этого плана для XXI века со стороны ЕС", - заявила Санду.

Она отметила, что Западная Европа "получила экономическую спасательную линию после Второй мировой войны благодаря американскому "плану Маршалла".

Ранее посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что Молдавия и Украина будут оцениваться Евросоюзом отдельно друг от друга в рамках интеграции Кишинева и Киева в блок. Он добавил, что Брюссель намерен провести тщательную экспертизу достижений Молдавии и Украины "по существу".

До этого президент Молдавии Майя Санду сообщала, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз является конституционным, он может пройти 20 октября текущего года.

В мире
Янис Мажейкс
Майя Санду
ЕС
Кишинев
Молдова, Республика
Брюссель
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости