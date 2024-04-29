Литва вторые сутки не пропускает автобус из России

Автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне. Об этом пишет «Комсомольская правда в Молдове».

По данным издания, таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж всех пассажиров.

«Некоторых из них отправили на детектор лжи, кого-то спрашивали, чей Крым», — говорится в материале.

Также отмечается, что у некоторых пассажиров интересовались отношением к военным событиям на Украине.

В Минске заявили, что Латвия и Литва вербуют граждан на границе

Ранее посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намёком на готовящийся удар по Крымскому мосту.

Позже в Крыму прокомментировали намёк литовского посла на удар по Крымскому мосту.