Более 24 млн человек в Бразилии за год перестали страдать от голода

Количество людей, которые страдают от голода, существенно сократилось за год в Бразилии - с 33,1 млн в 2022 году до 8,7 млн в 2023 году. Такие данные приводит телеканал TeleSUR со ссылкой на результаты опроса, проведенного бразильским Институтом географии и статистики.

Как отмечается, проведенное исследование показывает, что эта проблема затрагивала в 2022 году 15,5% населения крупнейшей латиноамериканской страны, а год спустя - 4,1%.

Министр социального развития Бразилии Уэллингтон Диас подчеркнул, что ситуация отражает усилия правительства президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы и доказывает эффективность его социальной политики, направленной на борьбу с голодом и нищетой.