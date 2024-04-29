Северная Корея заминировала дорогу в демилитаризованной зоне

Власти КНДР установили наземные мины на межкорейской дороге на территории демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей две Кореи. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой военный источник.

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По его словам, в конце прошлого года южнокорейские военные обнаружили, что Пхеньян установил мины на грунтовой дороге внутри демилитаризованной зоны в районе Чхольвон, в 85 километрах от Сеула. Собеседник издания назвал заминирование последним шагом в серии мер по перекрытию межкорейских дорог.

В декабре 2022 года дрон КНДР проник в бесполетную зону P-73 рядом с офисом президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Радиус зоны составляет около 3,7 километров. Беспилотник пролетел над северным краем зоны, однако не приблизился к ключевым объектам безопасности. При этом известно, что это был один из пяти летательных аппаратов, которые пересекли военную демаркационную линию. Южнокорейским военным не удалось их сбить, что вызвало вопросы по поводу их системы противовоздушной обороны, пишет агентство.