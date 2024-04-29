В Одессе произошли взрывы

В Одессе прогремели взрывы. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщило украинское издание «Страна».

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Каких-либо подробностей газета не приводит, однако отмечается, что сейчас в Одесской и еще пяти областях Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

В этот же день в Полтавской области прогремели взрывы. Они были зафиксированы в Миргородском районе. Об этом рассказал глава областной военной администрации Филипп Пронин. Кроме того, в ночь с 28 на 29 апреля воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях.

28 апреля в Киеве произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Другой информации не приводилось. При этом воздушная тревога звучала в Киевской и Черкасской областях, но в столице Украины ее не объявляли.

За день до этого четыре теплоэлектростанции на Украине получили серьезные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании ДТЭК.

24 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город лишился возможности самостоятельно генерировать электричество.