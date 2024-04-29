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kp.ru: пассажиров автобуса из РФ на границе с Литвой проверяли на детекторе лжи

Российский автобус выполнявший рейс Санкт-Петербург — Тирасполь, остановили на границе с Литвой, сообщает kp.ru. По данным журналистов, литовские таможенники начали расспрашивать 57 пассажиров о принадлежности Крыма, о российской спецоперации на Украине, а некоторых проверяли на детекторе лжи.

СМИ: пассажиров автобуса из РФ на границе с Литвой проверяли на детекторе лжи
© Artur Widak/NurPhoto/Reuters
"Что происходит — никто не знает. Таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров", — написали авторы стати.

В публикации отмечается, что в результаты проверок было "отсеяно" 17 человек, но автобус через границу так и не пропустили. До этого в погранкомитете Белоруссии сообщили, что сотрудники спецслужб Латвии и Литвы на погранпунктах пропуска предпринимают попытки вербовки россиян и белорусов. 20 апреля глава минобороны Литвы Лауринас Касчюнас и министр внутренних дел республики Агне Билотайте договорились о комплексном усилении охраны границы в кратчайшие сроки.

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