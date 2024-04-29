Акция протеста в Тбилиси завершилась символическим обходом парламента

В Тбилиси участники митинга против законопроекта об иноагентах завершили свое шествие, сделав символический круг вокруг здания парламента, передает ТАСС. Кордон полиции, перекрывавший прилегающую к парламенту улицу Чичинадзе, расступился. Часть правоохранителей осталась на проспекте Руставели, у парадного входа в парламент, где установлены металлические заграждения.

© Nicolo Vincenzo Malvestuto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Митингующие в Тбилиси устраивали стычки с полицией у здания парламента. Участники акции протеста 28 апреля собрались у парадного входа в парламент на проспекте Руставели.

Собравшиеся попытались прорваться к сцене на площади, которая была установлена для митинга сторонников правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», запланированного на 29 апреля. Полиция их не пропустила, применив перцовый газ. К парламенту прибыли спецназ, водометы и спецтехника для разгона митингующих.

Ранее грузинская оппозиция на митинге у здания парламента в Тбилиси выдвинула властям ультиматум. Поэт Рати Амаглобели со сцены заявил, что у властей есть один час на то, чтобы отозвать этот законопроект и «вернуться в конституционное пространство».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказывал мнение, что любая суверенная страна, в которой народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, обязана принять закон об иностранных агентах. Он отметил, что выступающие против принятия этого закона люди действуют в интересах другого государства.